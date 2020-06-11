Спасское-Лутовиново открывает двери для посетителей
В Орловской области усадьбу Тургенева Спасское-Лутовиново вновь открывает свои двери для посещений. Правда, сам дом-музей пока что остается закрытым, но прогулкам по усадебному парку - быть.
Согласно указу Минкульта РФ, посетить усадебный парк будет можно уже с будущего вторника, 16 июня.
- При этом сохраняется необходимость соблюдения социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты – перчаток и масок, - отмечает пресс-служба музея-заповедника И.С.Тургенева "Спасское-Лутовиново".
Дом-музей, флигель, выставочный зал еще какое-то время останутся закрытыми из-за ограничений по коронавирусу.
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ИСТОЧНИК KP.RU