2020-06-11T13:32:02+03:00
Звезды

Спасское-Лутовиново открывает двери для посетителей

Пока что доступными станут прогулки по парку усадьбы Тургенева
Ольга СУПОНЕВА
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В Спасское-Лутовиново можно приехать, чтобы прогуляться по усадебному паркуВ Спасское-Лутовиново можно приехать, чтобы прогуляться по усадебному паркуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области усадьбу Тургенева Спасское-Лутовиново вновь открывает свои двери для посещений. Правда, сам дом-музей пока что остается закрытым, но прогулкам по усадебному парку - быть.

Согласно указу Минкульта РФ, посетить усадебный парк будет можно уже с будущего вторника, 16 июня.

- При этом сохраняется необходимость соблюдения социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты – перчаток и масок, - отмечает пресс-служба музея-заповедника И.С.Тургенева "Спасское-Лутовиново".

Дом-музей, флигель, выставочный зал еще какое-то время останутся закрытыми из-за ограничений по коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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