В Орле сбитая пешеход ушла с места ДТП

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:16:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле женщина-пешеход, оказавшаяся под колесами автомобиля, ушла с места ДТП. Ошарашенный водитель сам вызвал полицейских.

Все случилось накануне, 10 июня, на Московском шоссе Около восьми вечера 54-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемой зебре, в районе 11-го дома. В этот момент ее сбил автомобиль, двигавшийся в сторону Паровозной улицы. Однако женщина как ни в чем не бывало ушла с места аварии.

Водитель вызвал полицию.

- Водитель сообщил о случившемся в органы внутренних дел и остался на месте происшествия. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Пешеход же обратилась в больницу. Там ей оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU