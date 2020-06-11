2020-06-11T13:16:58+03:00
Происшествия

В Орле сбитая пешеход ушла с места ДТП

Полицейских на место происшествия вызвал водитель
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орле женщина-пешеход, оказавшаяся под колесами автомобиля, ушла с места ДТП. Ошарашенный водитель сам вызвал полицейских.

Все случилось накануне, 10 июня, на Московском шоссе Около восьми вечера 54-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемой зебре, в районе 11-го дома. В этот момент ее сбил автомобиль, двигавшийся в сторону Паровозной улицы. Однако женщина как ни в чем не бывало ушла с места аварии.

Водитель вызвал полицию.

- Водитель сообщил о случившемся в органы внутренних дел и остался на месте происшествия. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Пешеход же обратилась в больницу. Там ей оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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