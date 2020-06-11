Орловец остался без 22 тысяч рублей, замешкавшись у банкомата

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:34:56+03:00

Мужчина поспешил забрать карту из долго «думающего» устройства, а 69-летняя пенсионерка этим воспользовалась

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Во Мценске мужчина решил снять деньги в банкомате, но техника его подвела. Он сделал операцию на выдачу крупной суммы, но устройство дважды ему отказало. Расстроенный орловец ушел не с чем, но вскоре обнаружил на телефоне сообщение: « Выдача 22400 р».

Оказалось, терминал слишком долго «думал». Стоило мужчине уйти, как в ячейке все же появилась заданная сумма. В это время к терминалу подошла 69-летняя женщина, которая до этого стояла в очереди к устройству. Недолго думая она схватила деньги и спрятала к себе в сумку.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Оперативники изучили запись с камеры видеонаблюдения. Ее объектив и попала неизвестная женщина. Вскоре удалось установить ее личность, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время пенсионерка находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU