11 июня: в Орловской области подтвердились еще 102 случая заражения коронавирусом
Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 11 июня составило 3 тысячи 283 человека (за весь период). Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 11 июня 2020 года.
Сегодня федеральный оперативный штаб подтвердил еще 102 случая инфицирования орловцев COVID-19. Всего на данный момент от заболевания лечатся 1662 человека. Выздоровели и вернулись к нормальной жизни 1586 человек. За последние сутки из больниц выписались 18 орловцев.
35 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
Что касается географии распространения, то больше все инфицированных по-прежнему в Орле (1507), Мценском районе (436) и Орловском районе (295). Меньше всего заболевших в Сосковском районе (15 человек).
В целом по стране за сутки выявлено 8 тысяч 779 новых фактов инфицирования коронавирусом. Всего в России заразилось более полумиллиона человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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