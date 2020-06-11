11 Июнь 2020 2020-06-11T11:45:46+03:00

В Орловской области рассматривают вопрос о жилье для детей из Мценска Фото: Архив "КП"

Трое ребятишек при живых родителях вынуждены жить у дальних родственников в нечеловеческих условиях

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В Орловской области продолжают разбираться в деле о трех несовершеннолетних ребятишках, ставших сиротами при живых родителях. Заведено уже два уголовных дела по статье «Халатность» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Напомним, резонансная история получила огласку 9 июня в эфире одной из программ на федеральном канале. После этого ситуацией с детьми, вынужденными жить у дальних родственников в нечеловеческих условиях, заинтересовались Прокуратура и Следственный комитет.

Многодетная семья оказалась неблагополучной. Мать лишили родительских прав в 2014 году, а отец, имеющий судимость, вообще не занимался детьми, зато успевал временами поднять на них руку (при этом родительских прав не лишили).

Сейчас в деле о детях из Мценска появилась новая информация - инициирован вопрос о предъявлении иска о признании их нуждающимися в жилье.

- Кроме того, губернатор Орловской области уже проинформирован о необходимости проверки в порядке контроля работы органов опеки и попечительства, а также об оказании материальной помощи многодетной семье, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник регионального СУ СК России.

Расследование продолжается. Следователи ведут допросы, выемку документов органов опеки. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

«КП» следит за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU