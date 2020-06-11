2020-06-11T11:23:19+03:00
Общество

Орловцы жалуются на ремонт дворов на нескольких улицах облцентра

Больше всего претензий к ходу работ в Железнодорожном районе города
Наталья Меркулова
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Орловцы жалуются на ремонт дворов на нескольких улицах облцентра. Фото: пресс-служба облсоветаОрловцы жалуются на ремонт дворов на нескольких улицах облцентра. Фото: пресс-служба облсовета
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В среду, 10 июня, орловские депутаты отправились в рейд по дворовым территориям, которые в этом году планово приводят в порядок. Отмечали и хорошее, но и замечаний от жителей оказалось немало.

Больше всего претензий к ходу работ в Железнодорожном районе Орла. Фото: пресс-служба облсовета

Больше всего претензий к ходу работ в Железнодорожном районе Орла. Фото: пресс-служба облсовета

На данный момент приемку прошли два двора – возле дома №4 на Старо-Московской улице (Железнодорожный район) и дома №52 на Планерной (Заводской район). По остальным или только идет подготовка к приемке, или проходят работы.

Орловские депутаты отправились в рейд по дворовым территориям. Фото: пресс-служба облсовета

Орловские депутаты отправились в рейд по дворовым территориям. Фото: пресс-служба облсовета

Больше всего претензий к ремонту у жителей домов в Железнодорожном районе на улицах Старо-Московская (20 и 24), Советская (11), а также дома №12 на улице Фомина.

- По словам участников встречи депутатов с жильцами, самый маленький двор с самыми большими проблемами – это двор возле дома №12 на улице Фомина. Работы проведены частично, свежеуложенный асфальт проваливается. По мнению местного жителя, асфальт на междворовом проезде не доложен, а значит, в дождливую погоду дорога будет становиться рекой, - рассказали «КП» в пресс-службе обсовета Орловской области.

Фото: пресс-служба облсовета Орловской области

Фото: пресс-служба облсовета Орловской области

Да и на других названных улицах не все в порядке: асфальт трескается, во время дождя появляются лужи, бордюры закреплены непрочно. При этом представители гордаминистрации считают, что все же в этом году успехов с ремонтом больше и время на исправление недочетов тоже есть.

- Перед приемкой качество работ будет проверено лабораторией, только после этой процедуры и приемочной комиссии работы будут оплачены, - пояснил глава администрации Орла Александр Муромский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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