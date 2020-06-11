2020-06-11T10:24:06+03:00
Общество

В Орловской области продолжает расти безработица

Ежедневный прирост за день составляет более 120 человек
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орловской области продолжает расти безработицаВ Орловской области продолжает расти безработицаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Ежедневный прирост людей оставшихся без работы в Орловской области за день составляет 123 человека. Такие данные на 11 июня представила Комиссия по обеспечению устойчивого экономического развития региона.

Напомним, мониторинг начали вести с 9 апреля, когда постановка на учет по безработице начала проходить в дистанционном режиме. Если на тот момент в Орловской области было 3008 безработных, то сейчас официально признаны безработными уже 10574 человека.

- Сейчас для тех, кто ищет работу, сформировали Банк вакансий на портале Управления труда и занятости по адресу job.orl.ru (раздел «Гражданам»). В него вошли пять с половиной тысяч вакантных должностей от малоквалифицированных до специалистов административно-управленческого звена, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасское-Лутовиново открывает двери для посетителей
В Орле сбитая пешеход ушла с места ДТП
Орловец остался без 22 тысяч рублей, замешкавшись у банкомата
11 июня: в Орловской области подтвердились еще 102 случая заражения коронавирусом
В Орловской области рассматривают вопрос о жилье для детей из Мценска
Орловцы жалуются на ремонт дворов на нескольких улицах облцентра
В Орловской области продолжает расти безработица
В Орле продолжают проверять магазины, работающие в период пандемии
Орловцу, зарезавшему сына, избрали меру пресечения
В Орле дорожники привели в норму ливневые колодцы в Южном переулке
Сегодня в Орловской области снимают учетно-заградительные посты
В Орле буйную пациентку больницы пришлось утихомиривать силовикам
В Орле в суд передано уголовное дело Дениса Блохина
Кредит, который можно не возвращать: антикризисная господдержка для орловского бизнеса
Покупка техники Apple с онлайн-кредитованием стало доступно клиентам Сбербанка
В Орле у девушки в магазине украли сумку с 50 тысячами рублей
Орловский губернатор стал донором крови
В деле о детях из Мценска, брошенных родителями, появились подробности
В Орле пожарные спасли девяностолетнего мужчину из горящей квартиры
Аномальная жара в Орле продержится до выходных
В Орле закончился ремонт на двух дворовых территориях из 67
Орловца, попытавшегося дать взятку полицейскому, будут судить