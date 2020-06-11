В Орловской области продолжает расти безработица

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:24:06+03:00

Ежедневный прирост за день составляет более 120 человек

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Ежедневный прирост людей оставшихся без работы в Орловской области за день составляет 123 человека. Такие данные на 11 июня представила Комиссия по обеспечению устойчивого экономического развития региона.

Напомним, мониторинг начали вести с 9 апреля, когда постановка на учет по безработице начала проходить в дистанционном режиме. Если на тот момент в Орловской области было 3008 безработных, то сейчас официально признаны безработными уже 10574 человека.

- Сейчас для тех, кто ищет работу, сформировали Банк вакансий на портале Управления труда и занятости по адресу job.orl.ru (раздел «Гражданам»). В него вошли пять с половиной тысяч вакантных должностей от малоквалифицированных до специалистов административно-управленческого звена, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU