2020-06-11T10:01:26+03:00
Общество

В Орле продолжают проверять магазины, работающие в период пандемии

Ходить по торговым залам без масок по-прежнему нельзя
Наталья Меркулова
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В Орле продолжают проверять магазины, работающие в период пандемии. Фото: пресс-служба Администрации ОрлаВ Орле продолжают проверять магазины, работающие в период пандемии. Фото: пресс-служба Администрации Орла
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Ограничительные меры по коронавирусу в Орловской области продлили до конца июня. Новых запретов пока не вводят, но и старые не отменяют. Заглянуть в магазин, ездить в общественном транспорте и даже подстригаться без защитной маски еще не разрешили.

За соблюдением правил санитарной безопасности следят полиция, Роспотребнадзор и сотрудники отделов административно-технического контроля районных администраций.

9 июня рейд по магазинам в Железнодорожном районе провели мэром Орла Василием Новиковым и главой городской администрации Александр Муромский. В этом районе за весь период пандемии зарегистрировано 10 нарушений.

Поэтому в центре внимания инспектирующих оказались наличие антисептиков, санитарной обработки, соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

- Отделы АТК не наделены полномочиями на составление протоколов о нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности, поэтому акты осмотра магазинов с приложением фотографий направляются в Департамент промышленности и торговли Орловской области. Если имеют место нарушения, предпринимателя ожидает штраф, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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