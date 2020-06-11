Орловцу, зарезавшему сына, избрали меру пресечения

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:42:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле избрали меру пресечения для пенсионера, зарезавшего свое 32-летнего сына. Окончания расследования и решения суда мужчине предстоит дожидаться под стражей.

Напомним, кровавая трагедия произошла 7 июня. Пожилой отец был пьян, поссорился с сыном, а затем схватил нож и вонзил нож ему в грудь. От полученной раны он скончался.

Пенсионера задержали. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

Во время судебного заседания, когда решалось, где будет находиться пожилой мужчина до конца разбирательства по делу, обвиняемый выступил против заключения под стражу. Объяснял он это своим плохим здоровьем и тем, что дома его ждет больная жена, за которой нужен уход. Однако такое объяснение не изменило мнение суда.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Было учтено, что мужчина совершил преступление в период своей непогашенной судимости за совершение тяжкого преступления, - рассказали «КП» в пресс-службе Заводского районного суда города Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU