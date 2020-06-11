2020-06-11T09:19:22+03:00
Общество

В Орле дорожники привели в норму ливневые колодцы в Южном переулке

Евгений Гришин: "В дальнейшем проблем с работой ливневок здесь быть не должно"
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: ОНФ в Орловской областиФото: ОНФ в Орловской области
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В Орле дорожники привели в норму ливневые колодцы в переулке Южном. Работу провели после того, как переулок в буквальном смысле затопило после дождя.

"Маленькая Венеция" образовалась здесь после обильных осадков. Дорогу только отремонтировали, правда система водоотведения оказалась выполнена не качественно. Лужа длиной в 15 метров и позабавила, и одновременно разозлила горожан. На проблему обратили внимание общественники, а на днях глава горадминистрации Александр Муромский наведался сюда, чтобы проверить: устранены ли недостатки?

- На этом объекте предусмотрено пять ливневых колодцев. К настоящему моменту подрядчик ООО «Стройспецмонтаж» привел их в нормативное состояние. Заместитель главы администрации Орла по вопросам городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин пояснил, что в дальнейшем проблем с работой ливневок в пер. Южном быть не должно, так как выравнивающий слой асфальтового покрытия направит потоки в ливневые колодцы, - сообщили "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

Насколько качественно выполнена работа покажет ближайший дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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