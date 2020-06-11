Сегодня в Орловской области снимают учетно-заградительные посты

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:14:15+03:00

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В среду, 10 июня, на оперативном штабе по недопущению завоза коронавируса в Орловскую область было принято решение снять учетно-заградительных постов на границе региона.

Более двух месяцев на въезде в область из Москвы, Калуги, Липецка, Курска и Брянска дежурили медики, сотрудники ГИБДД и Росгвардии. Водителям и пассажирам измеряли температуру и проводили анкетирования. В результате были выявлены 200 человек с повышенной температурой, а несколько десятков человек госпитализировали в стационар. Всего же с апреля по июнь на блокпостах проверили более 120 тысяч человек.

- С 11 июня принято решение о снятии круглосуточных учетно-заградительных постов. Их работа позволила не допустить вспышек заболеваемости коронавирусом на начальном этапе. Сегодня они уже функционально не несут такой нагрузки, - пояснил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU