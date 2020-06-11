2020-06-11T09:01:12+03:00
Происшествия

В Орле буйную пациентку больницы пришлось утихомиривать силовикам

Женщина устроила дебош в больнице им. Семашко
Ольга СУПОНЕВА
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Как оказалось, задержанная сбежала из отделения больницы, где находится на леченииКак оказалось, задержанная сбежала из отделения больницы, где находится на леченииФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле буйную пациентку медицинского учреждения пришлось утихомиривать силовикам. Женщина устроила дебош в больнице им. Семашко.

Инцидент произошел на днях и даже попал на видео: очевидцы засняли, мягко говоря, странную картину рядом с лечебным учреждением. Женщину в домашнем халате задерживали росгвардейцы, при этом та выкрикивала фразу "За Сталина!". Ролик разошелся по социальным сетям, пользователи которых гадали, что же произошло? В Росгвардии пояснили.

- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли по сигналу тревоги на территорию больницы им. Семашко. Охранник больницы сообщил об агрессивном поведении одной из посетительниц учреждения. Женщина не реагировала на неоднократные замечания, приставала к прохожим, громко кричала, бросалась под проезжающие автомобили, билась о стену. Поведение женщины свидетельствовало об угрозе для ее жизни и здоровья, а также окружающих. В этой связи сотрудники вынуждены были ограничить ее движение до прибытия врачей, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Как оказалось, задержанная сбежала из отделения больницы, где находится на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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