2020-06-11T08:59:09+03:00
Общество

В Орле в суд передано уголовное дело Дениса Блохина

Свой вердикт по делу о служебном подлоге и превышении должностных полномочий вынесет правосудие
Ольга СУПОНЕВА
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Денис Блохин предстанет перед судомДенис Блохин предстанет перед судомФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле Следственный Комитет передал в суд уголовное дело Дениса Блохина. Вердикт чиновнику, обвиняемому в служебном подлоге и превышении должностных полномочий, вынесет суд.

Проблемами с законом для нынешнего члена правительства обернулась юбилейная стройка к 450-летию Орла, а именно реконструкция центрального городского стадиона им. Ленина. На тот момент,в 2015 году, Блохин возглавлял "Орелгосзаказчик".

- Следствием установлено, что Блохин подписал документы, содержащие ложные сведения о приемке выполненных работ, достоверно зная, что ООО «МосОблСтрой» не исполнило должным образом свои обязательства в рамках государственного контракта при реконструкции Центрального стадиона имени В.И. Ленина в городе Орле, - пояснила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Ущерб превысил 33 миллиона рублей.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело рассмотрит Заводской районный суд Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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