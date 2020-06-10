10 Июнь 2020 2020-06-10T16:36:09+03:00

В Орле у девушки в магазине украли сумку с 50 тысячами рублей Фото: Архив "КП"

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Полицейским удалось задержать воришку, оставившего орловчанку без 50 тысяч рублей и в двух мобильников. Мужчина воспользовался тем, что девушка оставила свою сумку без присмотра в магазине.

Инцидент произошел в торговом зале магазина в Северном районе Орла. Девушка отвлеклась, выбирая товар, а когда вспомнила по сумку, на месте ее уже не оказалось. О происшествии она рассказала в полиции.

На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудники отдела уголовного розыска УМВД. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. На одной из них в кадр попал момент кражи и неизвестный мужчина. Вскоре личность похитителя установили и им оказался 40-летний житель областного центра.

Мужчина не стал отрицать своей причастности к краже. Он рассказал, что приехал в магазин за продуктами и увидел сумку без присмотра. Воришка положил ее в свою корзину, оплатил свои покупки и ушел. Затем мужчина заехал в другой магазин и положил добычу в ячейку для хранения.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские изъяли из камеры хранения похищенное имущество. Большую часть денег гражданин потратил. Сейчас фигурант дела задержан. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU