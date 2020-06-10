Орловский губернатор стал донором крови

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:10:17+03:00

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Сегодня, 10 июня, губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал на станции переливания крови и стал одним из доноров. Глава региона решил пополнить число участников всероссийской акции «Неделя донорства».

Событие стартовало во всех 85 регионах России 8 июня. Продлится она до 15 числа включительно. Пройти переливание могут только те, у кого нет медицинских противопоказаний и строго по предварительной записи.

- Я уже не первый раз сдаю кровь. Отрадно, что орловцы продолжают становить донорами. Самое главное, что эта кровь поможет тем, кому она сегодня особенно необходима, - рассказал Андрей Клычков.

Стать донором можно в Орловской станции переливания на Наугорском шоссе. Информацию можно уточнить по телефону (4862) 41-75-89.

Со списком противопоказаний для переливания крови можно познакомиться на официальном сайте организации - http://spk-orel.ru/prot.html.

ИСТОЧНИК KP.RU