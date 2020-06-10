В деле о детях из Мценска, брошенных родителями, появились подробности

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:50:50+03:00

Орловские следователи допросили свидетелей и выяснили, что отец детей из Мценска жестоко с ними обращался Фото: Архив "КП"

Орловские следователи допросили свидетелей и выяснили, что отец жестоко обращался с детьми

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В деле о детях, ставших сиротами при живых отце и матери во Мценске, появились подробности. Орловские следователи допросили свидетелей и выяснили, один из горе-родителей жестоко избивал детей.

Напомним, резонансная история получила огласку 9 июня в эфире одной из программ на федеральном канале. После этого ситуацией с тремя детьми, вынужденными жить у дальних родственников в нечеловеческих условиях, заинтересовались Прокуратура и Следственный комитет.

Многодетная семья оказалась не самой благополучной – мать лишили родительских прав в 2014 году, отец имел судимость за тяжкое преступление, однако родительских прав так и не был лишен.

По данным прокуратуры Орловской области, только за прошлый год он пять раз привлекался к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». И все же решительных мер никто так и не предпринял - органы опеки только поставили вопрос об ограничении родительских прав горе-отца.

В ходе разбирательств СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» на должностных лиц, которые не отреагировали вовремя на ситуацию в семье.

Грозит уголовное дело и отцу семейства, который не занимался воспитанием детей, однако успевал их поколотить.

- В ходе проведенных следственных действий получены доказательства применения отцом семейства жестокого обращения в отношении своих несовершеннолетних детей В настоящее время действия отца детей квалифицированы следствием по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), в отношении него возбуждено уголовное дело, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU