2020-06-10T14:11:30+03:00
Происшествия

В Орле пожарные спасли девяностолетнего мужчину из горящей квартиры

Пожилого горожанина на скорой увезли в больницу
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орле пожарные спасли из горящей квартиры девяностолетнего мужчину. Пламя разбушевалось в доме на улице Студенческой.

Все случилось ранним утром вторника, 9 июня. О пожаре сообщение поступило в 4 часа 45 минут. В квартире находился человек. Спасатели прибыли на место, газодымозащитники прошли внутрь и обнаружили пожилого мужчину. Его смогли вывести из горящего жилья. Машиной скорой орловца увезли в областную клиническую больницу.

- В результате пожара в однокомнатной квартире на первом этаже сгорели постельные принадлежности и диван. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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