Аномальная жара в Орле продержится до выходных
Аномальная жара в Орловской области продержится до выходных. По прогнозам синоптиков, к концу недели духота отступит и пойдет дождь.
Как сообщает Росгидрометцентр, в предпраздничный день 11 июня столбики термометров покажут +30 градусов в дневное время, +17 ночью. Переменная облачность, без осадков, ветер восточного направления 3 м/c. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
В пятницу 12 июня еще жарче: +17 в темное время суток и до +31 раскалится воздух. Вновь переменная облачность и без осадков. Ветер сохранит направление и скорость, давление немного понизится: до 743 мм рт.ст.
А вот в субботу жара спадет. По сообщениям метеорологов 13 июня уже +18...+23 градуса. Пасмурно, небольшой дождь. Ветер сменит направление на северо-восточное, скорость 7 м/c. Давление 745 мм рт.ст.
В воскресенье, 14 числа, еще прохладнее: +14...+20. Ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, скорость 9 м/c. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
По предварительным прогнозам, на следующей неделе вновь будет стоять жаркая погода.
ИСТОЧНИК KP.RU