Аномальная жара в Орле продержится до выходных

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:52:55+03:00

Жаркая погода в Орле продержится до выходных Фото: Ольга СУПОНЕВА

В конце недели духота отступит и пойдет дождь

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Аномальная жара в Орловской области продержится до выходных. По прогнозам синоптиков, к концу недели духота отступит и пойдет дождь.

Как сообщает Росгидрометцентр, в предпраздничный день 11 июня столбики термометров покажут +30 градусов в дневное время, +17 ночью. Переменная облачность, без осадков, ветер восточного направления 3 м/c. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В пятницу 12 июня еще жарче: +17 в темное время суток и до +31 раскалится воздух. Вновь переменная облачность и без осадков. Ветер сохранит направление и скорость, давление немного понизится: до 743 мм рт.ст.

А вот в субботу жара спадет. По сообщениям метеорологов 13 июня уже +18...+23 градуса. Пасмурно, небольшой дождь. Ветер сменит направление на северо-восточное, скорость 7 м/c. Давление 745 мм рт.ст.

В воскресенье, 14 числа, еще прохладнее: +14...+20. Ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, скорость 9 м/c. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе вновь будет стоять жаркая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU