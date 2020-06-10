10 Июнь 2020 2020-06-10T12:57:14+03:00

В Орле закончился ремонт на двух дворовых территориях из 67. Фото: пресс-служба администрации города

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В Орле закончился ремонт дворов в районе дома №4 на Старо-Московской улице (Железнодорожный район) и дома №52 на Планерной (Заводской район). Объекты уже приняла комиссия, нареканий к подрядчикам не оказалось.

Напомним, всего в этом году в облцентре планируют отремонтировать 67 дворов. Работы сейчас ведут на 37.

- 11 дворов уже полностью заасфальтированы, по девяти из них есть положительные пробы. Еще пять дворов на этой неделе обследует приемочная комиссия. В этом году муниципальная программа «Формирование современной городской среды» реализуется успешнее, чем в минувшем, - пояснил глава администрации Орла Александр Муромский.

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ИСТОЧНИК KP.RU