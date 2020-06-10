2020-06-10T12:54:15+03:00
Происшествия

Орловца, попытавшегося дать взятку полицейскому, будут судить

Мужчина хотел избежать уголовной статьи за кражу, а в итоге попал под еще одну
Ольга СУПОНЕВА
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Орловец предстанет перед судом за попытку дать взятку полицейскомуОрловец предстанет перед судом за попытку дать взятку полицейскомуФото: Ольга СУПОНЕВА
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Орловца будут судить за попытку дачи взятки полицейскому. Мужчина предлагал деньги стражу правопорядка чтобы избежать уголовной ответственности за кражу, а в итоге попал под еще одну статью.

Все случилось в апреле месяце. 34-летний житель Кромского района украл металл, но попался. Однако отвечать перед законом за свой проступок он не хотел и предложил заместителю начальника ОМВД России по Троснянскому району взятку в 40 тысяч рублей. Но полицейский отказался.

Так, к эпизоду о краже добавился эпизод о покушении на дачу взятки, в уголовном деле оказалось две статьи УК.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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