Орловца, попытавшегося дать взятку полицейскому, будут судить
Орловца будут судить за попытку дачи взятки полицейскому. Мужчина предлагал деньги стражу правопорядка чтобы избежать уголовной ответственности за кражу, а в итоге попал под еще одну статью.
Все случилось в апреле месяце. 34-летний житель Кромского района украл металл, но попался. Однако отвечать перед законом за свой проступок он не хотел и предложил заместителю начальника ОМВД России по Троснянскому району взятку в 40 тысяч рублей. Но полицейский отказался.
Так, к эпизоду о краже добавился эпизод о покушении на дачу взятки, в уголовном деле оказалось две статьи УК.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU