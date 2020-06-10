В усадьбе Спасское-Лутовиново появился Аптекарский огород

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:13:06+03:00

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В усадьбе Ивана Тургенева Спасское-Лутовиново появился настоящий Аптекарский огород. Точно такой же, какой был здесь еще в XIX веке во времена Варвары Петровны.

Гости Спасского смогут побывать на новой тематической экскурсии. Фото музея-заповедника Спасское-Лутовиново

Когда-то традицию заложила сама хозяйка, лично контролируя высадку и уход за лекарственными растениями. Теперь эту миссию выполняют сотрудники музея-заповедника. Грядки уже заполнены и готовятся радовать гостей невероятными ароматами и атмосферой усадебного быта.

Фото музея-заповедника Спасское-Лутовиново

- Мы готовим к открытию много разных сюрпризов. После снятия ограничений гости Спасского смогут побывать на новой тематической экскурсии, - говорят сотрудники музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».

В музее-заповеднике Спасское-Лутовиново воссоздали традицию выращивания лекарственных растений. Фото музея заповедника

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ИСТОЧНИК KP.RU