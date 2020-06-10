2020-06-10T12:13:06+03:00
Звезды

В усадьбе Спасское-Лутовиново появился Аптекарский огород

В музее-заповеднике воссоздали традицию выращивания лекарственных растений [фото]
Наталья Меркулова
Поделиться:
В усадьбе Спасское-Лутовиново появился Аптекарский огород. Фото музея-заповедникаВ усадьбе Спасское-Лутовиново появился Аптекарский огород. Фото музея-заповедника
Изменить размер текста:

В усадьбе Ивана Тургенева Спасское-Лутовиново появился настоящий Аптекарский огород. Точно такой же, какой был здесь еще в XIX веке во времена Варвары Петровны.

Гости Спасского смогут побывать на новой тематической экскурсии. Фото музея-заповедника Спасское-Лутовиново

Гости Спасского смогут побывать на новой тематической экскурсии. Фото музея-заповедника Спасское-Лутовиново

Когда-то традицию заложила сама хозяйка, лично контролируя высадку и уход за лекарственными растениями. Теперь эту миссию выполняют сотрудники музея-заповедника. Грядки уже заполнены и готовятся радовать гостей невероятными ароматами и атмосферой усадебного быта.

Фото музея-заповедника Спасское-Лутовиново

Фото музея-заповедника Спасское-Лутовиново

- Мы готовим к открытию много разных сюрпризов. После снятия ограничений гости Спасского смогут побывать на новой тематической экскурсии, - говорят сотрудники музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».

В музее-заповеднике Спасское-Лутовиново воссоздали традицию выращивания лекарственных растений. Фото музея заповедника

В музее-заповеднике Спасское-Лутовиново воссоздали традицию выращивания лекарственных растений. Фото музея заповедника

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле пожарные спасли девяностолетнего мужчину из горящей квартиры
Аномальная жара в Орле продержится до выходных
В Орле закончился ремонт на двух дворовых территориях из 67
Орловца, попытавшегося дать взятку полицейскому, будут судить
В усадьбе Спасское-Лутовиново появился Аптекарский огород
В Орле несколько улиц останутся без горячей воды дольше других
Почти полсотни ДТП с участием общественного транспорта произошло в Орле
Горячую воду включат в Орле до 12 июня
Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 10 июня - 3181 человек
В Орловской области родителям утонувшего мальчика грозит уголовное дело
В Орле иномарка проехала на красный и сбила подростка на велосипеде
Четверо орловцев предстанут перед судом за подпольный игровой клуб
СМИ: в Орловской области трое детей живут во Мценске в аварийном доме без родителей
Администрация Орла: «Происшествие на мосту Дружба не повлияет на сроки ремонта»
На Холодной и Широко-Холодной улицах в Орле сносят аварийные дома
Под Орлом иномарка столкнулась с фурой
Орловцу, нуждающемуся в протезе, навязали кредит в 4 миллиона рублей
Орловчанка фиктивно прописала к себе иностранца и попала под статью
В День России орловцам предложили спеть Гимн на балконе
Нападение стаи собак на девушку в Орле вскрыло факты халатности
В Орловской области пожилой мужчина утонул в реке
Орловским врачам и волонтерам посвятят граффити
38 миллионов рублей выделили дополнительно на переселение орловцев из аварийных домов
Орловцев просят не рисковать жизнью и не лезть в воду