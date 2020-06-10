2020-06-10T11:24:14+03:00
Общество

В Орле несколько улиц останутся без горячей воды дольше других

Профилактические работы пройдут Заводском и Железнодорожном районах
Наталья Меркулова
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В Орле несколько улиц останутся без горячей воды дольше другихВ Орле несколько улиц останутся без горячей воды дольше другихФото: Архив "КП"
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Орловцы вновь останутся без горячей воды. Отключения коснутся жителей Заводского и Железнодорожного района.

Напомним, официально в жилых домах горячее водоснабжение должно возобновиться до 12 июня. Однако порадоваться жизни без тазиков смогут не все. Дольше всех придется терпеть жителям Заводского района Орла.

Как сообщает диспетчер «Газпром теплоэнерго Орел», с 10 июня до 22 июня из-за профработ в котельных отключат воду в домах на улице Латышских Стрелков (дом №43), в переулке Карачевский (23) и переулке Цветочный (дома № 2 и 4). Также без горячей воды останутся жители дома №12 на улице Федотова и №18 на улице Ватной.

До 29 июня придется подождать жильцам домов по улице Комсомольской (191, 193, 227, 229, 243-255), переулке Карачевском (5, 7, 9 и 11), переулке Ботаническом (4) и по улице Автовокзальной (77, 75а и 77а).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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