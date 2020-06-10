Почти полсотни ДТП с участием общественного транспорта произошло в Орле

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:01:40+03:00

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В Орле за прошедшие месяцы 2020 года произошло почти полсотни, а точнее 49 ДТП с участием общественного транспорта. Часть из них - по вине водителей маршруток, при этом пострадало 12 человек.

Полицейские устроили очередной рейд, призванный проконтролировать соблюдение водителями общественного транспорта правил дорожного движения, а также техническое состояние транспорта.

- С помощью универсального люфтомера сотрудники проверяют техническое состояние рулевого управления на транспортных средствах, осуществляющих пассажирские перевозки на территории города Орла. Также сотрудники ОГИБДД применяют такие приборы, как автомобильный газоанализатор, дымомер, шумомер, которые определяют состав смесей газа, дыма, уровень звука, - рассказали "Комсомолке" о проверке в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU