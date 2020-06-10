2020-06-10T10:47:58+03:00
Общество

Горячую воду включат в Орле до 12 июня

Ремонтные работы на тепломагистрали идут по графику
Наталья Меркулова
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Горячую воду включат в Орле до 12 июня. Фото: Портал Орловской областиГорячую воду включат в Орле до 12 июня. Фото: Портал Орловской области
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Жителя города Орла обещают включить горячую воду до пятницы 12 июня. Аварийно-восстановительные работы на тепломагистрали идут по графику. Об этом сообщил Денис Блохин, руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ и транспорта.

- На сегодняшний день тепломагистрали Железнодорожного района уже поставлены на циркуляцию, а тепломагистрали Северного и Советского районов находятся на заполнении теплоносителем, - пояснил Денис Блохин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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