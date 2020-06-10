Горячую воду включат в Орле до 12 июня
Жителя города Орла обещают включить горячую воду до пятницы 12 июня. Аварийно-восстановительные работы на тепломагистрали идут по графику. Об этом сообщил Денис Блохин, руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ и транспорта.
- На сегодняшний день тепломагистрали Железнодорожного района уже поставлены на циркуляцию, а тепломагистрали Северного и Советского районов находятся на заполнении теплоносителем, - пояснил Денис Блохин.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU