10 Июнь 2020 2020-06-10T10:47:58+03:00

Горячую воду включат в Орле до 12 июня. Фото: Портал Орловской области

Ремонтные работы на тепломагистрали идут по графику

Изменить размер текста: A A

Жителя города Орла обещают включить горячую воду до пятницы 12 июня. Аварийно-восстановительные работы на тепломагистрали идут по графику. Об этом сообщил Денис Блохин, руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ и транспорта.

- На сегодняшний день тепломагистрали Железнодорожного района уже поставлены на циркуляцию, а тепломагистрали Северного и Советского районов находятся на заполнении теплоносителем, - пояснил Денис Блохин.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU