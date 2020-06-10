2020-06-10T10:40:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 10 июня - 3181 человек

За сутки подтвердилось еще 89 случаев инфицирования
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 10 июня 3 тысячи 181 человека. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 10 июня 2020 года.

Напомним, порог в 3 тысячи человек регион перешагнул накануне. Сегодня федеральный оперативный штаб сообщил о еще 89 подтвержденных фактах инфицирования орловцев COVID-19.

Что касается выздоровевших, то за вчерашний день выписаны 25 пациентов. Они победили болезнь и теперь вернутся к обычной жизни. Общее число выздоровевших за весь период наблюдения достигло 1568 человек. При этом федеральный оперштаб сообщил о трех летальных случаях за прошедшие сутки, количество скончавшихся пациентов достигло 35.

В целом по стране за сутки выявлено больше 8 тысяч новых фактов инфицирования коронавирусом. Всего в России заразилось около полумиллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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