2020-06-10T10:22:08+03:00
Общество

В Орловской области родителям утонувшего мальчика грозит уголовное дело

Прокуратура считает, что причиной трагедии стало оставление ребенка без присмотра
Наталья Меркулова
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В Орловской области родителям утонувшего мальчика грозит уголовное делоВ Орловской области родителям утонувшего мальчика грозит уголовное делоФото: Архив "КП"
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В Орловской области продолжают разбираться с трагедией в селе Коптево Знаменского района. На выходных, 6 июня, упав с самодельной переправы через ручей, там погиб 9-летний мальчик.

К расследованию подключились Следственный комитет и Прокуратура. Следователи сразу же возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Были попрошены родственники погибшего мальчика, соседи семьи, должностные лица системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

И вот новый поворот в этой трагической истории. Прокуратура подготовила материалы для возбуждения еще одного уголовного дела. На этот раз по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности).

- Предварительно установлено, что ребенок в течение нескольких часов оставался без присмотра родителей. Самостоятельно он не был способен принять меры к самосохранению. В связи с этим вынесено постановление о направлении материалов проверки в МО МВД РФ «Хотынецкое» для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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