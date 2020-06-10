В Орле иномарка проехала на красный и сбила подростка на велосипеде
Вчера, 9 июня, в Заводском районе Орла в ДТП на "Чайке" пострадал 16-летний подросток. 16-летний парень ехал на велосипеде по пешеходному переходу, когда на него вылетела иномарка.
Инцидент произошел в полтретьего дня. 38-летний водитель «Шкоды» ехал по Комсомольской улице в сторону Розы Люксембург. Мужчина поспешил и понадеялся «проскочить» на красный сигнал светофора в районе дома №53, не заметив велосипедиста.
- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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