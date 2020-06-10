10 Июнь 2020 2020-06-10T10:44:26+03:00

В Орле иномарка проехала на «красный» и сбила подростка на велосипеде. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

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Вчера, 9 июня, в Заводском районе Орла в ДТП на "Чайке" пострадал 16-летний подросток. 16-летний парень ехал на велосипеде по пешеходному переходу, когда на него вылетела иномарка.

Инцидент произошел в полтретьего дня. 38-летний водитель «Шкоды» ехал по Комсомольской улице в сторону Розы Люксембург. Мужчина поспешил и понадеялся «проскочить» на красный сигнал светофора в районе дома №53, не заметив велосипедиста.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU