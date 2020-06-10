2020-06-10T10:45:44+03:00
Общество

Четверо орловцев предстанут перед судом за подпольный игровой клуб

Два года приятели успешно организовывали азартные игры в Железнодорожном районе Орла
Наталья Меркулова
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Четверо орловцев предстанут перед судом за подпольный игровой клубЧетверо орловцев предстанут перед судом за подпольный игровой клубФото: Архив "КП"
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Орловские следователи закончили расследование дела о подпольном игровом клубе в Железнодорожном районе областного центра. Четверо жителей Орла предстанут перед судом.

Приятели наладили незаконный бизнес и два года успешно организовывали азартные игры в одном из нежилых помещений в городе. Однако в марте 2020 года сотрудники регионального УМВД России взяли «бизнесменов» с поличным.

- было возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной преступной группой). В ходе расследования обвиняемые сознались в содеянном и дали признательные показания, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

В настоящее время уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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