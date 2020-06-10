СМИ: в Орловской области трое детей живут в аварийном доме без родителей

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:36:35+03:00

СК ведет расследование, почему в Орловской области трое детей вынуждены скитаться по дальним родственникам и куда смотрела опека

СК ведет расследование, почему малыши вынуждены скитаться по дальним родственникам и куда смотрела опека

Изменить размер текста: A A

В Орловской области Следственный комитет начал расследование по делу трех детей из многодетной семьи, оказавшихся без родительской заботы и нормального жилья во Мценске. Уголовное дело возбудили после того, как эта история прогремела на одном из федеральных каналов.

По данным следствия уже установлено, что мама ребятишек уже шесть лет как лишена родительских прав, а отец имеет судимость за тяжкое преступление и не занимается воспитанием детей. При этом отец не лишен родительских прав.

Детей забрали к себе дальние родственники. Однако их дом оставляет желать лучшего и непригоден для проживания.

- По сообщения СМИ возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (Халатность). Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку бездействию должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, допустивших грубое нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU