2020-06-09T17:18:53+03:00
Общество

На Холодной и Широко-Холодной улицах в Орле сносят аварийные дома

На их месте появятся новые
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Администрации ОрлаФото: пресс-служба Администрации Орла
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В Орле продолжается демонтаж аварийных домов на улицах Холодной и Широко-Холодной. На их месте появятся новые.

Всего сносу подлежит восемь опасных строений, на сегодняшний день демонтированы четыре, рабочие вывозят мусор. По планам, работа должна завершиться до 25 июня. В дальнейшем же участок этот будет передан по программе «Ответственный застройщик» под строительство многоквартирных домов. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Муромский, который сегодня наведался на место демонтажа.

Фото: пресс-служба Администрации Орла

Фото: пресс-служба Администрации Орла

Как отметил сити-менеджер, не меньше 10% квартир в новых домах будет передано городу, жилье в новостройках получат орловцы, расселенные из аварийного фонда.

Еще две территории для застройки по указанной программе это площадки между Полесской и Лескова, а также участок между Автовокзальной площадью, улицами Автовокзальной и Комсомольской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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