Под Орлом иномарка столкнулась с фурой

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:37:15+03:00

Автомобиль получил серьезные повреждения, но обошлось без человеческих жертв Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

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Сегодня утром под Орлом легковая иномарка столкнулась с фурой. ДТП случилось в поселке Телецентр.

Примерно вы половине десятого водитель за рулем автомобиля "Киа Сид" ехал по трассе "Орел-Тамбов" в Орловском районе.

- В районе 3 километра водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате произошло столкновение с автомобилем «IVECO», -сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Судя по фото с места аварии, автомобиль получил серьезные повреждения. В полиции пояснили, что пострадавших нет.

На месте работали спасатели и сотрудники ГИБДД. Вторым предстоит установить все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU