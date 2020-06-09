Под Орлом иномарка столкнулась с фурой
Сегодня утром под Орлом легковая иномарка столкнулась с фурой. ДТП случилось в поселке Телецентр.
Примерно вы половине десятого водитель за рулем автомобиля "Киа Сид" ехал по трассе "Орел-Тамбов" в Орловском районе.
- В районе 3 километра водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате произошло столкновение с автомобилем «IVECO», -сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Судя по фото с места аварии, автомобиль получил серьезные повреждения. В полиции пояснили, что пострадавших нет.
На месте работали спасатели и сотрудники ГИБДД. Вторым предстоит установить все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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