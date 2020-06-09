2020-06-09T16:32:34+03:00
Общество

Орловцу, нуждающемуся в протезе, навязали кредит в 4 миллиона рублей

Инвалид погряз в долгах, на него подали в суд, но во время судебного разбирательства выяснились неожиданные подробности
Наталья Меркулова
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В Орле признали недействительной сделку на 4 миллиона 300 рублейВ Орле признали недействительной сделку на 4 миллиона 300 рублейФото: Архив "КП"
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Один из банков в Орле обратился в суд на своего клиента, взявшего кредит на покупку протеза. Сумма оказалась колоссальная - 4 миллиона 300 тысяч рублей под 25% годовых.

Казалось бы, простое дело – мужчина недооценил свои силы и не смог выплатить нужную сумму. Однако во время судебных разбирательств выяснилось – есть в деле и третья сторона.

В 2017 году на кредит орловца уговорили два предпринимателя, которые обещали ему быстро изготовить протез без лишней траты времени на процедуру закупки. Инвалида же они убедили, кредит будет погашен за счет Фонда социального страхования. Один из предпринимателей даже выступил в роли поручителя.

Однако получив кредитные деньги, никто не спешил возвращать их банку. За орловцем стал числиться огромный долг более чем в 8 миллионов рублей. Взятых же в банке денег, он так и не увидел. Ими завладели подельники.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Постановлением Следственного комитета от 25 февраля 2020 года мужчина, который взял кредит на протез, признан потерпевшим. Из материалов дела следует, что предприниматели путем обмана похитили денежные средства в сумме 4 миллиона 300 рублей, - пояснили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

В итоге судебная коллегия признала сделку недействительной и обязала предпринимателя-поручителя вернуть долг с процентами и неустойкой - 8,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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