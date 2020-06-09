9 Июнь 2020 2020-06-09T15:31:33+03:00

Орловчанка фиктивно прописала к себе иностранца и попала под статью Фото: Архив "КП"

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Жительница Заводского района Орла попала под уголовную статью за фиктивную прописку. Женщина согласилась прописать к себе гражданина другой страны, зная, что он не будет жить в ее доме.

Раскрыл фикцию участковый уполномоченный полиции.

- В отношении орловчанки отделом дознания УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет). Наказание по этой статье предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишением свободы на срок до трех лет, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU