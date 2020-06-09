В День России орловцам предложили спеть Гимн на балконе

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:31:08+03:00

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Жителям Орловской области предложили в День России исполнить Государственный Гимн. Спеть его орловцы могут на балконе или у распахнутого окна.

Акция всероссийская. Массовые мероприятия все еще отменены, поэтому День России решили отпраздновать таким необычным способом.

- К акции присоединятся все муниципльные образования области, - отмечают в пресс-службе Правительства Орловской области.

Всеобщий запев начнется в 12.00 12 июня.

Также, как уже рассказывала "КП" читателям, в День России в облцентре состоится фестиваль граффити: На шести площадках в Орле изобразят тех, кто продолжает трудиться в период пандемии и помогает людям справиться с бедой. В центре внимания авторов граффити окажутся врачи, волонтеры, ученые, соцработники, работники торговли, общественного транспорта и многие другие. Не обойдется и без традиционных символов праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU