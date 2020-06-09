В Орловской области пожилой мужчина утонул в реке
В Орловской области пожилой мужчина утонул в реке. Трагедия произошла в Ливенском районе.
Все случилось в понедельник, 8 июня. В МЧС позвонили очевидцы и сообщили, что на воде реки Сосна неподалеку от села Успенское погиб мужчина. На место прибыли спасатели.
- К месту происшествия была направлена поисково-маневренная группа. Сегодня утром водолазами было обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1958 года рождения, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Известно, что мужчина купался в не оборудованном для этого месте.
Спасатели в очередной раз орловцев просят соблюдать правила безопасности: пренебрежение ими грозит обернуться бедой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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