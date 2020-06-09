2020-06-09T13:22:12+03:00
Происшествия

В Орловской области пожилой мужчина утонул в реке

Трагедия произошла в Ливенском районе
Ольга СУПОНЕВА
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Спасатели в очередной раз орловцев просят соблюдать правила безопасностиСпасатели в очередной раз орловцев просят соблюдать правила безопасностиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орловской области пожилой мужчина утонул в реке. Трагедия произошла в Ливенском районе.

Все случилось в понедельник, 8 июня. В МЧС позвонили очевидцы и сообщили, что на воде реки Сосна неподалеку от села Успенское погиб мужчина. На место прибыли спасатели.

- К месту происшествия была направлена поисково-маневренная группа. Сегодня утром водолазами было обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1958 года рождения, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Известно, что мужчина купался в не оборудованном для этого месте.

Спасатели в очередной раз орловцев просят соблюдать правила безопасности: пренебрежение ими грозит обернуться бедой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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