9 Июнь 2020 2020-06-09T13:22:12+03:00

Спасатели в очередной раз орловцев просят соблюдать правила безопасности Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

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В Орловской области пожилой мужчина утонул в реке. Трагедия произошла в Ливенском районе.

Все случилось в понедельник, 8 июня. В МЧС позвонили очевидцы и сообщили, что на воде реки Сосна неподалеку от села Успенское погиб мужчина. На место прибыли спасатели.

- К месту происшествия была направлена поисково-маневренная группа. Сегодня утром водолазами было обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1958 года рождения, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Известно, что мужчина купался в не оборудованном для этого месте.

Спасатели в очередной раз орловцев просят соблюдать правила безопасности: пренебрежение ими грозит обернуться бедой.

ИСТОЧНИК KP.RU