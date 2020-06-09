2020-06-09T14:29:08+03:00
Общество

Орловским врачам и волонтерам посвятят граффити

В облцентре уличные художники сделают рисунки на шести площадках
Наталья Меркулова
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В Орловской области пройдет фестиваль граффити "День России"В Орловской области пройдет фестиваль граффити "День России"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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6 июня в Орловской области стартовал фестиваль граффити «День России». Событие приурочили к одноименному празднику, которому и будут посвящены рисунки уличных художников. Вместо холстов и кистей у них будут заботы и баллончики с краской.

На шести площадках в Орле изобразят тех, кто продолжает трудиться в период пандемии и помогает людям справиться с бедой. В центре внимания авторов граффити окажутся врачи, волонтеры, ученые, соцработники, работники торговли, общественного транспорта и многие другие. Не обойдется и без традиционных символов Дня России.

Увидеть работы художников можно будет на улице Спивака (забор дома № 74), на заборе областной клинической больницы, на улице Маринченко (стене ГСК «Металлург» напротив дома № 37), на стене Герценского моста со стороны Детской поликлиники №3 и на заборе, расположенном на пересечении улицы Автовокзальной и переулка Маслозаводской.

- Фестиваль пройдет и в муниципальных образованиях области, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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