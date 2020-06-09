2020-06-09T12:56:00+03:00
Общество

38 миллионов рублей выделили дополнительно на переселение орловцев из аварийных домов

Своей очереди на новое жилье ждут 6 тысяч жителей Орловской области
Наталья Меркулова
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197 многоквартирных домов в Орловской боласти признаны аварийными по данным на 1 января 2020 года197 многоквартирных домов в Орловской боласти признаны аварийными по данным на 1 января 2020 годаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В понедельник, 8 июня, одной из главных повесток дня на аппаратном совещании в областной администрации стало переселение людей из аварийного жилья. О перспективах и ходе работы докладывал руководитель Департамента строительства Денис Блохин.

По данным на начало 2020 года, в Орловской области в новом жилье нуждается 6 тысяч человек. К 1 июня расселили чуть более 100 человек.

197 многоквартирных домов признаны аварийными. В областную адресную программу переселения на 2019-2025 годы включены 137 домов. Расселить их планируют до 1 сентября 2025 года. Для этого потребуется порядка 2 млрд рублей.

При этом в текущем году на покупку новых квартир дополнительно выделили 38 млн рублей из областного бюджета. Кроме того, от Фонда содействия реформированию ЖКХ в апреле региону поступила финансовая помощь в размере 237,52 млн рублей на переселение с 2020 по 2022 годы (на каждый из этапов по 118,76 млн рублей).

- 29 мая объявлены конкурс на приобретение 21 помещения и до конца августа еще 24 помещений. В этом и следующем году запланировано расселение 4,1 тыс. кв. м аварийного жилья в городе Орле, а по этапу программы с 2021 по 2022 год - 4,2 тыс. кв. м. аварийного жилья в Орле и Ливнах, - пояснил Денис Блохин.

Отметим, что еще 500 многоквартирных домов признаны ветхими. Но пока в программу расселения они не вошли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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