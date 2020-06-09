Орловцев просят не рисковать жизнью и не лезть в воду

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:24:11+03:00

Жара пришла в регион, но купальный сезон еще не открыт Фото: Ольга СУПОНЕВА

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В Орловскую область пришла настоящая летняя жара и жителей региона потянуло к водоемам. Однако официально купальный сезон все еще не открыт и в МЧС орловцев просят не лезть в воду: купание может быть опасно.

Спасатели проводят профилактические беседы с любителями поплескаться , особенно в необорудованных местах, а также напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при посещении водоемов и бдительного присмотра за детьми.

Самыми главными ошибками, которые зачастую приводят к трагическим последствиям, становятся купания в запрещенных и необорудованных местах, плавание в пьяном виде, долгое нахождение в холодной воде. Причиной беды может стать и неверный расчет собственных сил при заплывах.

Так, накануне в Ливенском районе в реке утонул пожилой мужчина. Он купался в не оборудованном для этого месте.

- В случае беды можно обратиться за помощью круглосуточно по телефонам 01 и 101, - напоминают жителям региона в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU