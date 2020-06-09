В Орловской области 70 тысяч семей обратились за выплатами на детей до 16 лет

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:36:59+03:00

В целом в регионе на эту меру поддержки может рассчитывать больше 100 тысяч родителей

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В Орловской области более 70 тысяч семей обратились за президентскими выплатами на детей от 3 до 16 лет. В регионе в целом больше 100 тысяч родителей может рассчитывать на эту меру поддержки.

Пенсионный фонд выплатил уже больше 930 тысяч рублей семьям на детей. Напомним, выплаты стартовали с 1 июня 2020 года.

- Тем, кто до сих пор не обратился за единовременной выплатой, напоминаем, что сделать это можно бесконтактным способом, не приходя в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области. В данный момент продолжается прием заявлений через портал Госуслуг, - сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ в Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU