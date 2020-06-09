2020-06-09T12:14:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 9 июня

Рассказываем, сколько зараженных коронавирусной инфекцией в каждом из районов Орловской области на 9 июня 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области число заболевших коронавирусной инфекцией за весь период наблюдения превысило три тысячи человек и составляет 3092. Рассказываем, какова география распространения заболевания по региону на 9 июня 2020 года.

Как и прежде, в "лидерах" по числу зараженных город Орел - 1408 человек подхватили COVID-19 в областном центре. Во Мценске и Мценском районе 406 зараженных, в Орловском районе 278, в Болховском - 109.

Данные оперативного штаба

Данные оперативного штаба

В других районах выявлено меньше сотни заболевших: город Ливны и Ливенский район - 90, Новодеревеньковский район - 72, Хотынецкий - 70, Дмитровский и Урицкий - по 66, Свердловский - 57, Новосильский и Шаблыкинский - по 54, Знаменский - 47, Глазуновский - 45, Верховский - 42, Покровский - 39, Троснянский - 27, Колпнянский - 26, Кромской - 25, Залегощенский - 24, Малорахангельский - 23.

Меньше, чем в других муниципальных образованиях, выявлено заболевших в Должанском районе - 18, Краснозоренском и Корсаковском - по 16, а также Сосковском - 14.

- Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловсой области и регионального Департамента здравоохранения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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