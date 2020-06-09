Пора двигаться дальше: губернатор против установки в парках устаревших аттракционов

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:01:29+03:00

Андрей Клычков ответил на претензии предпринимателей, которых якобы выгнали из Городского и Детского парков

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На минувшей неделе ряд региональных СМИ опубликовали информацию о том, что предприниматели жалуются на то, что им не разрешают продолжать работу в Городском и Детском парках. Речь идет о владельцах развлекательных аттракционов.

С бизнесменами отказались продлевать договоры аренды, а это значит, им придется демонтировать оборудование. Соответствующие постановления уже подписаны.

На недовольство предпринимателей ответил сам губернатор Орловской области Андрей Клычков. В своем прям эфире 8 июня он пояснил, что не хочет, чтобы в новом парке стояли резиновые грязные батуты и аттракционы времен Ленина.

При этом глава региона подчеркнул, владельцы развлекательного оборудования могут принять участие в конкурсах, чтобы вновь занять место в парках. А чтобы победить придется идти в ногу со временем.

- Хотите контракт на пять лет – пожалуйста, на десять лет – пожалуйста. Вкладывайте в то место, которое вам будет приносить прибыль, а для жителей будет нормальный уровень. Потому что в Детском парке и в Городском парке я не хочу видеть то, что было до этого. Приходите с предложениями, - добавил Андрей Клычков.

Напомним, сейчас в ситуации разбирает Прокуратура Орловской области. Ведомство проверяет, соблюдено ли законодательство в сфере защиты прав предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU