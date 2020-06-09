В Орловской области выздоровели от коронавируса 1543 человека

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:35:40+03:00

Мы собрали последние новости о количестве выздоровевших от коронавируса в Орле и области на 9 июня 2020 года

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В Орловской области коронавирусную инфекцию победили 1543 человека. Мы собрали последние новости о количестве выздоровевших от коронавируса в Орле и области на 9 июня 2020 года.

За полторы тысячи выписанных по выздоровлению орловцев статистика перешагнула сегодня. Оперативный штаб сообщил о 69 выздоровевших жителях региона за последние сутки.

К сожалению, количество новых зараженных пока что превышает количество выписываемых за сутки пациентов. Как уже сообщала "КП", сегодня прибавилось еще 125 больных коронавирусной инфекцией. Общее число подхвативших COVID-19 орловцев таким образом превысило три тысячи человек и составило 3092.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU