В Орловской области выздоровели от коронавируса 1543 человека
В Орловской области коронавирусную инфекцию победили 1543 человека. Мы собрали последние новости о количестве выздоровевших от коронавируса в Орле и области на 9 июня 2020 года.
За полторы тысячи выписанных по выздоровлению орловцев статистика перешагнула сегодня. Оперативный штаб сообщил о 69 выздоровевших жителях региона за последние сутки.
К сожалению, количество новых зараженных пока что превышает количество выписываемых за сутки пациентов. Как уже сообщала "КП", сегодня прибавилось еще 125 больных коронавирусной инфекцией. Общее число подхвативших COVID-19 орловцев таким образом превысило три тысячи человек и составило 3092.
Мы следим за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU