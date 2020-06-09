2020-06-09T11:35:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области выздоровели от коронавируса 1543 человека

Мы собрали последние новости о количестве выздоровевших от коронавируса в Орле и области на 9 июня 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловской области коронавирусную инфекцию победили 1543 человека. Мы собрали последние новости о количестве выздоровевших от коронавируса в Орле и области на 9 июня 2020 года.

За полторы тысячи выписанных по выздоровлению орловцев статистика перешагнула сегодня. Оперативный штаб сообщил о 69 выздоровевших жителях региона за последние сутки.

К сожалению, количество новых зараженных пока что превышает количество выписываемых за сутки пациентов. Как уже сообщала "КП", сегодня прибавилось еще 125 больных коронавирусной инфекцией. Общее число подхвативших COVID-19 орловцев таким образом превысило три тысячи человек и составило 3092.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области пожилой мужчина утонул в реке
Орловским врачам и волонтерам посвятят графити на День России
38 миллионов рублей выделили дополнительно на переселение орловцев из аварийных домов
Орловцев просят не рисковать жизнью и не лезть в воду
В Орловской области 70 тысяч семей обратились за выплатами на детей до 16 лет
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 9 июня
Пора двигаться дальше: губернатор против установки в парках устаревших аттракционов
В Орловской области выздоровели от коронавируса 1543 человека
Во всех орловских детсадах откроют дежурные группы по заявлениям родителей
В Орловской области работодатель тайно следил за своими сотрудниками
«Сбрасывали в реку новый забор»: на мосту Дружбы в Орле пьяная компания устроила дебош
Количество зараженных коронавирусом в Орловской области превысило 3000 человек
Андрей Клычков: «Самое главное сейчас – сохранять масочный режим»
Ночью под Орлом полностью сгорел дачный дом
В Верховском районе Орловской области погиб водитель мотоблока
В Орле ликвидировали 20 стихийных свалок
Юным орловцам рассказали как избежать беды на железной дороге
В Орле активисты очистили от мусора берег Орлика
С начала года в орловских магазинах произошло 83 кражи
В Орловской области автомобилист сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП
Орловец попался на хранении марихуаны в пачке от сигарет
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 8 июня
В Орловской области стартовала акция "Окна России"
В Орле проверили, почему канализация в Вятском Посаде стекает в реку