9 Июнь 2020 2020-06-09T11:24:53+03:00

Во всех орловских детсадах откроют дежурные группы по заявлениям родителей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В понедельник, 8 июня, в прямом эфире губернатор Орловской области рассказал, как будут работать учреждение для дошколят в ближайшее время. Тема вновь коснулась дежурных групп.

Напомним, с началом режима самоизоляции в регионе закрылись детские сады. Лишь в некоторых из них создали специальные дежурные группы для детей, чьи родители продолжали работать в период пандемии (медики, социальные службы, сотрудники различных ведомств и системообразующим предприятий).

Теперь дежурные группы могут создать во всех детских садах Орловской области, но только, если родители напишут соответствующее заявление.

- В среду будет принято решение об открытии при наличии заявления родителей дежурных групп в каждом детском саду, - пояснил Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU