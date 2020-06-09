2020-06-09T11:09:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Орловской области превысило 3000 человек

На 9 июня 2020 года в регионе подтверждено 3092 случая заражения коронавирусной инфекцией
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орловской области количество заболевших коронавирусом превысило три тысячи человек. На 9 июня 2020 года в регионе подтверждено 3092 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В последние дни в регионе ежедневно подтверждается за сотню новых фактов инфицирования. Сегодня оперштаб сообщил о еще 125 заболевших. Это 14е по счету место среди регионов России по количеству выявленных зараженных за последние сутки.

Негативную динамику распространения вируса по региону прокомментировал губернатор Андрей Клычков. По его словам весомый «вклад» в общую статистику вложили вспышки коронавируса в медицинских учреждениях – областной клинической больнице и психбольнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. Обе они находятся в областном центре. Сейчас в них проводится прокурорская проверка.

Данные оперативного штаба

Данные оперативного штаба

Что касается выздоровлений, то за сутки на Орловщине выписано 69 человек. Всего - 1543.

Данные оперативного штаба

Данные оперативного штаба

В России в целом выявлено за минувший день 8 595 заболевших, выписано по выздоровлению - 11 709 человек.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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