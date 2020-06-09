Андрей Клычков: «Самое главное сейчас – сохранять масочный режим»

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:22:15+03:00

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Минувшая неделя показала антирекордные показатели по заболеваемости коронавирусом в Орловской области. За пятницу и выходные число заболевших увеличилось сразу на 342 человека. Такие высокие показатели впервые за все время пандемии.

Несмотря на то, что глава региона Андрей Клычков в начале июня сообщил, что планирует закончить ведение прямых эфиров в соцсетях, 8 июня он все же решил прокомментировать сложившуюся ситуацию и объяснить, что стало причиной резкого роста заболеваемости.

По словам губернатора Орловской области, весомый «вклад» в общую статистику вложили вспышки коронавируса в медицинских учреждениях – областной клинической больнице и психбольнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. Обе они находятся в областном центре. Сейчас в них проводится прокурорская проверка.

- Именно в Орле и Орловском районе резко выросли показатели. К счастью, в других районах ситуация стабильна. Сейчас мы принимаем все меры. Региональная система здравоохранения продолжает находиться в режиме повышенной готовности, а Роспотребнадзором уже выявляются контактные группы, - пояснил Андрей Клычков.

Кроме того, губернатор пояснил, что ужесточать ограничительные меры не планирует.

- Любые ограничения с наступлением теплой погоды будут иметь малое значение. Самое главное сейчас – это сохранять масочный режим и соблюдать санитарные правила, - добавил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU