2020-06-09T09:48:00+03:00
Происшествия

Ночью под Орлом полностью сгорел дачный дом

Огонь едва не перекинулся на соседние жилые дома и постройки
Наталья Меркулова
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Ночью под Орлом полностью сгорел дачный домНочью под Орлом полностью сгорел дачный домФото: Архив "КП"
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Сегодня ночью, 9 июня, в деревне Распопова Орловского района вспыхнул пожар. Огонь охватил дом, используемый хозяином под дачу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы в районе полтретьего ночи. На место происшествия выехали пожарные 1 ПСЧ и 2 ПСЧ.

Пожар уничтожил дом по всей площади, кровля и перекрытия обрушились.

- Пожарным удалось спасти от огня расположенный рядом дом и хозяйственную постройку. Сейчас устанавливаются причины пожара и размер ущерба. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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