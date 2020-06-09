Ночью под Орлом полностью сгорел дачный дом
Сегодня ночью, 9 июня, в деревне Распопова Орловского района вспыхнул пожар. Огонь охватил дом, используемый хозяином под дачу.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы в районе полтретьего ночи. На место происшествия выехали пожарные 1 ПСЧ и 2 ПСЧ.
Пожар уничтожил дом по всей площади, кровля и перекрытия обрушились.
- Пожарным удалось спасти от огня расположенный рядом дом и хозяйственную постройку. Сейчас устанавливаются причины пожара и размер ущерба. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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