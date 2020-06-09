В Верховском районе Орловской области погиб водитель мотоблока
В понедельник, 8 июня, в Верховском районе недалеко от поселка Ленинский произошло ДТП со смертельным исходом. 35-летний мужчина на мотоблоке не справился с управление и вылетел в кювет.
Трагическое происшествие случилось в полчетвертого дня в районе 3 км автомобильной дороги Троицкое-Теляжье. Мотоблок вместе в водителем опрокинулся и прижал его.
На месте аварии работали сотрудники пожарной части №16 и Госавтоинспекции.
Мужчина не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. фото: Госавтоинспекция Орловской области
- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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