В Орле ликвидировали 20 стихийных свалок
8 июня на аппаратном совещании в областной администрации подвели итоги экологического двухмесячника в Орле. На повестке дня оказалась борьба с несанкционированными свалками, озеленение и увеличение количества мусорных контейнеров в городе.
По данным озвученным главой городской администрации Александра Муромского, за последние несколько месяцев в облцентре ликвидировали 20 стихийных свалок. В работе по очистке общественных территорий приняли участие 2 тысячи 125 человек.
- Очищены от мусора территории зеленых зон на площади 12 гектаров и берега городских рек на протяжении 5,2 километра, вывезено 2640 кубических метров отходов. Сейчас ведутся плановые работы по уборке города, - рассказал Александр Муромский.
Одновременно с уборкой проходила высадка новых деревьев. Минувшей весной город украсили еще 1207 деревьев и 127 кустарников (вне рамок муниципального контракта по озеленению).
Что же касается вывоза мусора и контейнеров, то в скором времени регоператор проведет инвентаризацию, чтобы определить, сколько нужно дополнительных бункеров и контейнеров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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