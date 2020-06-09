2020-06-09T09:08:12+03:00
Общество

В Орле ликвидировали 20 стихийных свалок

В областном центре продолжают очищать общественные территории от мусора
Наталья Меркулова
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За два месяца в Орле ликвидировали 20 стихийных свалокЗа два месяца в Орле ликвидировали 20 стихийных свалокФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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8 июня на аппаратном совещании в областной администрации подвели итоги экологического двухмесячника в Орле. На повестке дня оказалась борьба с несанкционированными свалками, озеленение и увеличение количества мусорных контейнеров в городе.

По данным озвученным главой городской администрации Александра Муромского, за последние несколько месяцев в облцентре ликвидировали 20 стихийных свалок. В работе по очистке общественных территорий приняли участие 2 тысячи 125 человек.

- Очищены от мусора территории зеленых зон на площади 12 гектаров и берега городских рек на протяжении 5,2 километра, вывезено 2640 кубических метров отходов. Сейчас ведутся плановые работы по уборке города, - рассказал Александр Муромский.

Одновременно с уборкой проходила высадка новых деревьев. Минувшей весной город украсили еще 1207 деревьев и 127 кустарников (вне рамок муниципального контракта по озеленению).

Что же касается вывоза мусора и контейнеров, то в скором времени регоператор проведет инвентаризацию, чтобы определить, сколько нужно дополнительных бункеров и контейнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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