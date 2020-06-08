2020-06-08T16:03:21+03:00
Общество

В Орле активисты очистили от мусора берег Орлика

Очередная экологическая акция пройдет 20 июня, всех неравнодушных приглашают помочь
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/cives.orelФото: vk.com/cives.orelФото: соцсети
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В Орле активисты очистили от мусора часть берега реки Орлик. Удалось собрать и вывезти несколько десятков мешков с отходами.

К мировой акции по очистке рек "RiverCleanup" присоединились активисты движения "Граждане Орла" и неравнодушные горожане накануне, 7 июня. На правом берегу в районе Васильевского моста активисты собрали почти 30 мешков брошенного горожанами мусора. Вынесли и то, что было собрано в пакеты раньше и оставлено у реки.

Фото: vk.com/cives.orel Фото: Соцсети

Фото: vk.com/cives.orelФото: Соцсети

- Собрали 26 пакетов мусора (черные) сами и 13 пакетов (белые) вынесли из локаций, ранее собранных другими людьми (спасибо тем, кто пакеты собирал, но их нужно обязательно утилизировать). Всего 39 мешков, общим весом около 250-260 кг, - рассказали о проделанной работе "Граждане Орла" в соцсетях.

Следующая акция пройдет 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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