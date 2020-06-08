8 Июнь 2020 2020-06-08T15:56:25+03:00

С начала года в орловских магазинах произошло 83 кражи Фото: Архив "КП"

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С начала года в Орле зарегистрировано 173 краж, из них 83 совершены в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Больше всего случаев зафиксировали в Заводском районе облцентра. Здесь произошло 35 магазинных краж. На втором месте Советский район (24 кражи), на третьем - Железнодорожный район (16 случаев). Меньше всего случаев в Северном районе Орла (8 краж). По фактам краж возбуждены уголовные дела, большая часть из них раскрыта.

Один из последних фактов хищения из магазина произошел в Советском районе на Октябрьской улице. Воришка уже задержан.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы до одного года, ограничение свободы на срок до 2 лет или лишение свободы на срок до 2 лет, - сообщает ведомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU